Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Usung Konsep Elevated Urban SUV, Mitsubishi New Xforce HEV Punya Desain Elegan & Kabin Lapang

Kamis, 06 Agustus 2026 – 14:00 WIB
Usung Konsep Elevated Urban SUV, Mitsubishi New Xforce HEV Punya Desain Elegan & Kabin Lapang - JPNN.COM
Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) secara resmi meluncurkan Mitsubishi New Xforce HEV kepada publik di Jakarta. Foto: MMKSI

jpnn.com, TANGERANG - Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) secara resmi meluncurkan Mitsubishi New Xforce HEV kepada publik di Jakarta.

Mengusung konsep "Elevated Urban SUV", Mitsubishi New Xforce hadir dengan peningkatan pada desain eksterior, interior hingga fitur teknologi keselamatan.

Mitsubishi New Xforce HEV memiliki identitas visual yang membedakannya dengan varian lain.

Baca Juga:

SUV lima penumpang itu memiliki karakter desain yang lebih modern. Hal itu terlihat pada bagian front grille accent, rear combination lamp clear smoke type, serta electric shifter

Velg berukuran 18-inch Unique HEV Wheel Design mempertegas kesan gagah pada Mitsubishi New Xforce HEV.

Dengan demikian, Mitsubishi New Xforce HEV tidak hanya menawarkan diferensiasi teknologi, tetapi juga tampilan visual yang memperkuat posisinya sebagai varian tertinggi.

Baca Juga:

Mitsubishi New Xforce menghadirkan kabin yang dirancang untuk mendukung aktivitas harian maupun perjalanan bersama keluarga.

Peningkatan pada suspensi, ruang kabin yang luas, bangku belakang dengan 8 pengaturan kenyamanan, serta fitur seperti Dual auto A/C dengan NanoeX, power driver seat, power tailgate, ambient light, hingga Yamaha Premium Audio pada paket tertentu, menjadikan perjalanan terasa lebih tenang, halus, dan menyenangkan.

Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) secara resmi meluncurkan Mitsubishi New Xforce HEV kepada publik di Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mitsubishi New Xforce HEV  GIIAS 2026  Harga Xforce HEV  MMKSI  otomotif 
BERITA MITSUBISHI NEW XFORCE HEV LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp