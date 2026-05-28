Usung Visual Premium, TCL SQD-Mini LED Jadi TV Paling Diburu 2026

jpnn.com, JAKARTA - Persaingan pasar televisi premium di Indonesia makin ketat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap teknologi layar generasi terbaru.

Salah satu teknologi yang kini menjadi perhatian adalah SQD-Mini LED dari TCL yang disebut menjadi salah satu produk TV premium paling diminati sepanjang 2026.

Meningkatnya antusiasme konsumen dinilai tidak lepas dari kebutuhan masyarakat akan perangkat hiburan rumah dengan kualitas visual yang lebih baik.

Teknologi tersebut menawarkan kombinasi tampilan gambar, desain modern, dan fitur hiburan yang mendukung pengalaman menonton lebih imersif.

Teknologi SQD-Mini LED diklaim mampu menghadirkan kualitas gambar lebih tajam melalui dukungan hingga 20.000 Precise Dimming Zones.

Fitur tersebut memungkinkan tampilan warna hitam lebih pekat serta detail gambar lebih jelas, terutama pada adegan gelap dalam film maupun permainan video.

Selain itu, tingkat kecerahan layar hingga 10.000 nits membuat tampilan gambar tetap optimal meski digunakan di ruangan dengan pencahayaan terang. TCL juga menyematkan teknologi Super Quantum Dot yang diklaim mampu menghasilkan warna lebih hidup dan akurat.

CEO TCL Indonesia Evan Tang mengatakan konsumen saat ini tidak hanya mencari televisi berukuran besar, tetapi juga pengalaman hiburan premium yang sesuai dengan gaya hidup modern.