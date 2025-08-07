Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Usut Dugaan Korupsi di Bank BUMN, Kejati Sumsel Sita Uang Rp 506 M

Kamis, 07 Agustus 2025 – 20:30 WIB
Usut Dugaan Korupsi di Bank BUMN, Kejati Sumsel Sita Uang Rp 506 M - JPNN.COM
Penampakan uang Rp 506 miliar yang disita Kejati Sumsel terkait korupsi bank BUMN. Foto: dokumen Kejati Sumsel for JPNN.com.

jpnn.com - Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menyita barang bukti berupa uang Rp 506 miliar terkait perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas pinjaman/kredit dari bank sebuah BUMN kepada PT BSS dan PT SAL.

Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel Adriansyah menyebut penyitaan barang bukti sejumlah uang tersebut merupakan penyelamatan uang negara.

"Tim Penyidik Tindak Pidsus Kejati Sumsel telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang senilai Rp 506.150.000.000, dengan pecahan uang senilai Rp 100.000 terkait perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pinjaman/kredit dari salah satu bank pelat merah kepada PT. BSS dan PT. SAL," sebut Adriansyah, Kamis (7/8/2025).

Baca Juga:

Adriansyah menyebut penyitaan uang itu merupakan langkah awal dalam pengembalian kerugian keuangan negara.

Menurutnya, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak hanya dipentingkan untuk penetapan tersangka serta pemidanaannya.

"Tetapi juga tidak kalah pentingnya yaitu dilakukan penyelamatan keuangan negara," kata Adriansyah.

Baca Juga:

dia menyebut ke depan akan ada potensi bertambahnya penyelamatan keuangan negara dari aset yang sudah dilakukan pemblokiran yang nantinya akan dilakukan pelelangan dengan estimasi sekitar kurang lebih Rp 400.000.000.000.

"Dari rilis sebelumnya sudah disebutkan bahwa estimasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,3 Triliun, sehingga dari penyitaan terhadap barang bukti tersebut dapat dilakukan Penyelamatan Keuangan Negara hampir mencapai Rp 1 triliun," tutur Adriansyah.

Kejati Sumsel menyita uang Rp 506 miliar terkait pengusutan kasus dugaan korupsi pemberian pinjaman atau kredit dari bank BUMN kepada PT BSS dan PT SAL.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   korupsi  Bank Bumn  Kejati Sumsel  Barang Bukti  kredit  PT BSS  PT SAL 
BERITA KORUPSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp