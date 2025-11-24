Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Usut Kasus Kematian Dosen Untag Semarang, Polda Jateng Sisir Ulang Kamar Hotel

Senin, 24 November 2025 – 12:06 WIB
Usut Kasus Kematian Dosen Untag Semarang, Polda Jateng Sisir Ulang Kamar Hotel
Lokasi kejadian korban Dwinanda Linchia Levi, dosen Untag Semarang ditemukan meninggal dunia di sebuah hotel Jalan Telaga Bodas Raya No.11, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Source for JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang Dwinanda Linchia Levi (35) masih menyisakan misteri.

Polda Jateng turun lagi ke lokasi kejadian, sebuah hotel di Jalan Telaga Bodas Raya No. 11, Karangrejo, Gajahmungkur, Sabtu (22/11).

Tim gabungan dari Ditreskrimum dan Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jateng bekerja berjam-jam, menyisir kamar tempat korban ditemukan tak bernyawa pada Senin (17/11).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio menyebut sejumlah barang sudah diamankan. Obat-obatan, barang pribadi, hingga perangkat komunikasi menjadi fokus pemeriksaan.

“Semua bukti terkait kejadian meninggalnya seseorang sudah kami ambil. Ada obat-obatan, ada barang-barang lain. Semuanya akan dicek secara forensik,” kata Kombes Subagio.

Pemeriksaan saksi masih bergulir. Polisi juga menunggu hasil resmi autopsi dari kedokteran forensik.

“Masih berproses. Kami sedang menunggu hasil forensik dan Labfor. Pemeriksaan saksi juga berjalan,” ujarnya.

Tak hanya bukti fisik, penelusuran digital forensik ikut menajam. 

Polda Jateng menyisir ulang kamar hotel ditemukannya kematian dosen Untag. Temuan masih menjadi misteri.

