Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Usut Kasus Korupsi Minyak Mentah, Kejagung Bidik Seluruh Aset & Perusahaan yang Terafiliasi dengan Riza Chalid

Kamis, 18 September 2025 – 19:41 WIB
Usut Kasus Korupsi Minyak Mentah, Kejagung Bidik Seluruh Aset & Perusahaan yang Terafiliasi dengan Riza Chalid - JPNN.COM
Sejumlah penyidik Kejaksaan Agung mendatangi kediaman pengusaha Muhammad Riza Chalid yang disegel di Jalan Jenggala II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/Spt.

jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan masih terus menelusuri seluruh aset tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Mohammad Riza Chalid (MRC).

“Penyidik tidak hanya berfokus berusaha maksimal menghadirkan yang bersangkutan (Riza Chalid) di Indonesia, tetapi juga kami berusaha paralel dengan itu untuk penyidik menelusuri aset-asetnya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Kamis.

Penelusuran itu, kata dia, termasuk terhadap perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Riza Chalid.

Baca Juga:

“Dalam rangka pemulihan kerugian negara,” ujarnya.

Anang pun mengimbau masyarakat yang memiliki informasi mengenai Riza Chalid, agar bisa menyampaikan kepada penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Diketahui, Muhammad Riza Chalid selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak merupakan salah satu dari delapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Baca Juga:

Perbuatan melawan hukum Riza Chalid, salah satunya menyepakati kerja sama penyewaan Terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak, padahal PT Pertamina pada saat itu belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM.

Selain kasus korupsi, Riza juga dijerat dengan kasus TPPU sejak 11 Juli 2025.

Kejagung menegaskan masih terus menelusuri seluruh aset tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan TPPU, Mohammad Riza Chalid.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Riza Chalid  Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah  Kejagung  TPPU 
BERITA RIZA CHALID LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp