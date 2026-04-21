Usut Keterlibatan 3 Anggota Polda Jambi Terkait Kasus Rudapaksa!

jpnn.com, JAMBI - Viral beberapa waktu seorang wanita berinisial C diduga mengalami rudapaksa yang dilakukan tiga anggota polisi Polda Jambi.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan kasus itu masih dalam pengusutan.

“Kasus itu terus berkembang di ruang publik, sehingga turut mendorong kami untuk melakukan percepatan penanganan kasus secara transparan dan akuntabel,” kata Erlan di Jambi, Senin.

Penasihat hukum dari korban berinisial C juga telah melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Bareskrim Polri sebagai bentuk upaya mencari keadilan dan memastikan penanganan perkara berjalan secara objektif.

Oleh karena itu, kata Kombes Erlan, pihaknya juga melakukan penegakan hukum dan kode etik secara internal.

Bahkan, kata dia, terhadap dua personel Polda Jambi pelaku utama dalam kasus itu, yakni Bripda S dan Bripda N telah dilakukan proses penyidikan yang kemudian telah ada sidang komisi kode etik Polri (KKEP) dengan putusan diberhentikan atau pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).

Sedangkan terhadap tiga personel Polda Jambi lainnya yang diduga terlibat, saat ini sedang menjalani proses Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya.

Kapolda Jambi Irjen Krisno H. Siregar telah menyampaikan bahwa seluruh proses yang berjalan dilakukan secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku, baik dalam aspek pidana maupun kode etik.