Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Usut Korupsi Haji, KPK Batasi Ruang Gerak Bos Maktour dan Eks Stafsus Menag

Rabu, 13 Agustus 2025 – 07:24 WIB
Usut Korupsi Haji, KPK Batasi Ruang Gerak Bos Maktour dan Eks Stafsus Menag - JPNN.COM
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang mengusut kongkalikong dalam pemanfaatan kuota haji 2023-2024 tidak hanya memasukkan nama mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ke dalam daftar cegah tangkal atau cekal.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, lembaga antirasywah itu juga mencekal mantan staf khusus Yaqut di Kementerian Agama (Kemenag) Ishfah Abidal Aziz dan pengusaha bernama Fuad Hasan Mansyur pemilik biro perjalanan Maktour.

"KPK telah mengeluarkan surat keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang, yaitu YCQ (Yaqut, red), IAA (Ishfah, red), dan FHM (Fuad, red) terkait dengan perkara tersebut," ujar Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (12/8).

Baca Juga:

Budi menjelaskan surat tersebut diterbitkan pada 11 Agustus 2025. Larangan bepergian ke mancanegara itu berlaku hingga enam bulan ke depan.

"Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut," tuturnya.

Ishfah merupakan anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022-2027.

Baca Juga:

Adapun Fuad yang dikenal sebagai pengusaha travel haji dan umrah itu merupakan mertua Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

KPK mengumumkan awal penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 di Kemenag itu pada 9 Agustus 2025.

KPK membatasi ruang gerak bos biro perjalanan Maktour dan eks stafsus Menag Gus Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus korupsi kuota haji.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Maktour  maktour travel  KPK  korupsi  Kuota Haji  Haji Khusus  Yaqut  Yaqut Cholil Qoumas  Fuad Hasan Mansyur  Ishfah Abidal Aziz  Gus Yaqut 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp