Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Usut Manipulasi Data Ekspor Sawit, Bareskrim Polri Geledah Kantor PT MMS

Minggu, 31 Mei 2026 – 02:30 WIB
Usut Manipulasi Data Ekspor Sawit, Bareskrim Polri Geledah Kantor PT MMS - JPNN.COM
Tim penyidik Dittipidter Bareskrim Polri melakukan penggeledahan dalam penyidikan dugaan manipulasi data ekspor komoditas sawit atau praktik under invoicing. ANTARA/HO-Dittipidter Bareskrim Polri

jpnn.com - Personel Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mulai mengusut dugaan kejahatan manipulasi data ekspor komoditas sawit atau praktik under invoicing.

Kasubdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Setyo K. Heriyatno mengatakan dalam proses penanganan perkara, penyidik telah menggeledah sebuah perusahaan eksportir sawit.

"Tim penyidik Subdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT MMS yang berada di Jalan Ampera IV, Pademangan, Jakarta Utara," katanya tanpa merinci kapan hal itu dilakukan, Sabtu (30/5/2026).

Baca Juga:

Selain di kantor perusahaan, penyidik juga telah menggeledah gudang perusahaan yang berada di kawasan pergudangan Laksana, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/5).

Dari penggeledahan itu penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas ekspor perusahaan.

Barang buktinya antara lain dokumen perusahaan, dokumen invoice, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), hingga sejumlah CPU komputer.

Baca Juga:

Setyo menyebut penggeledahan tersebut untuk mendalami dugaan adanya praktik manipulasi data ekspor yang dilakukan untuk mengurangi nilai sebenarnya dari barang ekspor sawit atau under invoicing.

Praktik itu diduga berpotensi menimbulkan kerugian negara karena nilai transaksi ekspor yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Bareskrim Polri mulai mengusut dugaan kejahatan manipulasi data ekspor komoditas sawit atau praktik under invoicing dengan menggeledah kantor PT MMS.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ekspor sawit  manipulasi data  under-invoicing  Bareskrim  Polri  PT MMS 
BERITA EKSPOR SAWIT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp