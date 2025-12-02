Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Usut Pengelolaan Hutan, KPK Periksa Pejabat Kemenhut dan Komisaris Inhutani

Selasa, 02 Desember 2025 – 15:50 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang saksi pada hari ini, Selasa (2/12). FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang saksi pada hari ini, Selasa (2/12), untuk mendalami dugaan tindak pidana rasuah dalam pengelolaan kawasan hutan di Kawasan Inhutani V.

Ketiga saksi yang diperiksa adalah Apik Karyana selaku Komisaris Utama PT Inhutani V, Khairi Wenda yang menjabat sebagai Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Winanti Meilia Rahayu sebagai General Manager Unit Lampung.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam rilisnya.

Sebelumnya, pada 14 Agustus 2025, KPK menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap pengelolaan kawasan hutan tersebut. Penetapan dilakukan setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Agustus 2025.

Tiga tersangka itu adalah Direktur PT PML Djunaidi (DJN), Staf Perizinan SBG Aditya (ADT), dan Direktur Utama Inhutani V Dicky Yuana Rady (DIC).

Djuanidi dan Aditya merupakan tersangka pemberi suap, sedangkan Dicky Yuana Rady adalah tersangka penerima suap.

Pada tanggal penetapan tersangka, KPK juga mengumumkan menyita uang tunai senilai 189.000 dolar Singapura, Rp 8,5 juta, dan dua unit kendaraan roda empat.(tan/jpnn)

KPK periksa tiga saksi dugaan TPK pengelolaan kawasan hutan di Inhutani V.Pemeriksaan digelar di Gedung Merah Putih KPK.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

TAGS   KPK  Kasus Korupsi  Inhutani  kemenhut 
