UT dan Desa Tegal Perkuat Gerakan Sekolah Antibullying Lewat Program EQUITY

jpnn.com, BOGOR - Universitas Terbuka (UT) bersama Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor memperkuat kolaborasi dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah anak melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Diseminasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Program EQUITY.

Tim PKM Nasional FKIP Universitas Terbuka diketuai oleh Dony Darma Sagita dengan anggota Ahmad Syaikhu, Uliya Khoirun Nisa, Novi Tri Astuti, Sari Wardani Simarmata, dan Mudayat,

Kegiatan diawali dengan diseminasi hasil PKM Nasional FKIP UT selama tiga tahun terakhir. Dalam forum tersebut, Dony Darma Sagita menyampaikan bahwa berbagai program pengabdian telah dilaksanakan di Desa Tegal.

"Kegiatan ini menjadi forum bersama untuk memperkuat gerakan sekolah anti bullying di Desa Tegal," kata Ketua Tim PKM Nasional FKIP Universitas Terbuka Dony Darma Sagita dalam keterangannya dikutip Senin (29/6).

Forum tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pemerintah desa, satuan pendidikan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, hingga perwakilan masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Desa Tegal, kepala sekolah SD dan PAUD, pengurus yayasan, Ketua KNPI Kecamatan Kemang, Ketua MUI dan pengurus MUI Kecamatan Kemang, Ketua HIMPAUDI Kecamatan Kemang, serta sejumlah perwakilan masyarakat.

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Program yang dilakukan meliputi pengembangan pojok baca, parenting positif, pendampingan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) bagi guru PAUD, pendalaman Kurikulum Merdeka Belajar, hingga kegiatan edukatif lain yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di desa.

Menurut Dony, Desa Tegal merupakan mitra penting Universitas Terbuka dalam pengembangan pengabdian masyarakat berbasis pendidikan. Ia menilai keberhasilan program selama tiga tahun terakhir tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak.