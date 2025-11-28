Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

UT dan Media Kuatkan Kolaborasi Bangun Pendidikan Tinggi Berdampak

Jumat, 28 November 2025 – 23:49 WIB
Rektor UT, Prof. Ali Muktiyanto bersama para wakil rektor di acara UT Media Day 2025, Jumat (28/11). Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Terbuka (UT) kembali menegaskan posisinya sebagai pionir pendidikan tinggi inklusif melalui ajang UT Media Day 2025.

Di tengah dinamika pendidikan tinggi yang terus berubah, Universitas Terbuka (UT) memperkenalkan wajah baru kepemimpinannya serta arah strategis yang ingin dibangun bersama mitra media. 

Mengusung tema "Kepemimpinan Baru, Arah Baru: Kolaborasi Media dan Universitas Terbuka untuk Kemajuan Pendidikan Tinggi yang Berdampak bagi Indonesia," acara ini menandai dimulainya era baru kepemimpinan UT yang berfokus pada inovasi dan kemitraan strategis dengan media.

"Media bukan hanya saluran penyebaran informasi, tetapi mitra strategis yang memperkuat narasi positif tentang pendidikan terbuka," tegas Rektor UT, Prof. Ali Muktiyanto dalam UT Media Day 2025, Jumat (28/11).

Bertempat di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), suasana hangat dan kolaboratif mendominasi pertemuan para jurnalis, pimpinan redaksi, dan perwakilan media nasional.

Acara ini juga digelar secara hybrid, menjangkau UT Daerah dan media lokal dari Aceh hingga Papua, mencerminkan karakter inklusif UT yang melayani seluruh pelosok negeri.

Komitmen UT untuk memperluas akses pendidikan tinggi bermutu ditegaskan melalui berbagai kebijakan dan program yang akan diluncurkan dalam periode 2025–2030. 

"Masa depan pendidikan tinggi yang fleksibel dan adaptif memerlukan kemitraan yang kuat, transparan, dan saling menguatkan," ujarnya.

UT dan media menguatkan kolaborasi untuk membangun pendidikan tinggi berdampak bagi Indonesia

