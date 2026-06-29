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JPNN.com - Nasional - Humaniora

UT Siapkan 1.800 Calon Wisudawan Jadi Generasi Inovatif, Berintegritas, dan Mendunia

Senin, 29 Juni 2026 – 14:07 WIB
UT Siapkan 1.800 Calon Wisudawan Jadi Generasi Inovatif, Berintegritas, dan Mendunia - JPNN.COM
Seminar Wisuda Universitas Terbuka Tahun Akademik 2025/2026 Genap Wilayah I yang digelar pada Senin, 29 Juni 2026, di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC) menghadirkan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. Foto Humas UT

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Terbuka (UT) menyiapkan sekitar 1.800 calon wisudawan dan wisudawati untuk tidak hanya siap menerima ijazah, tetapi melangkah sebagai generasi yang mampu menghadirkan karya, nilai, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Seminar Wisuda Universitas Terbuka Tahun Akademik 2025/2026 Genap Wilayah I pada Senin, 29 Juni 2026, di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC).

Mengangkat tema “Mencetak Generasi yang Inovatif, Berintegritas, dan Mendunia”, kegiatan itu menjadi ruang pembekalan sekaligus refleksi bagi calon lulusan UT sebelum memasuki babak baru setelah menyelesaikan studi.

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Rektor Universitas Terbuka, Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si., mengatakan kelulusan bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari tanggung jawab baru.

Menurutnya, di tengah perubahan dunia yang semakin cepat, lulusan perguruan tinggi dituntut tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga karakter, integritas, kemampuan beradaptasi, serta keberanian untuk berkontribusi dalam lingkungan yang lebih luas.

“Bagi UT, kelulusan adalah pintu masuk menuju tanggung jawab baru. Lulusan harus mampu membawa ilmu yang diperoleh menjadi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Prof. Ali.

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Seminar ini menghadirkan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D., sebagai narasumber.

Kehadiran Prof. Ojat diharapkan dapat memberikan penguatan perspektif kepada para calon wisudawan mengenai pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam menjawab tantangan pembangunan bangsa.

UT menyiapkan 1.800 calon wisudawan jadi generasi inovatif, berintegritas, dan mendunia. Simak selengkapnya di sini.

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TAGS   Universitas Terbuka  Wisudawan  Mahasiswa  Perguruan Tinggi 
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