UT Tampilkan Inovasi Pendidikan Jarak Jauh di GSDC 2026

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Universitas Terbuka (UT) memperkuat komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui partisipasi pada Global Sustainable Development Congress (GSDC) 2026 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan.

GSDC 2026 menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi global dalam pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs.

Forum internasional yang diselenggarakan oleh Times Higher Education (THE) tersebut mempertemukan pemimpin perguruan tinggi, peneliti, pemerintah, industri, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai pemangku kepentingan dari seluruh dunia.

"Kehadiran UT dalam GSDC 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas jejaring internasional dan memperkuat kolaborasi dalam pengembangan pendidikan tinggi berkelanjutan," kata Sekretaris UT, Dr. Kurnia Endah Riana, Kamis (25/6).

Penyelenggaraan GSDC 2026 juga menempatkan Indonesia sebagai pusat dialog internasional mengenai masa depan pembangunan berkelanjutan.

Forum ini membahas peran pendidikan tinggi dalam menjawab tantangan abad ke-21, mulai dari perubahan iklim, transformasi teknologi, ketimpangan sosial, hingga kebutuhan terhadap sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif.

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"Partisipasi UT dalam GSDC 2026 mencerminkan komitmen perguruan tinggi negeri tersebut untuk memperluas kontribusi pendidikan tinggi Indonesia di tingkat global," ucapnya.

Sebagai institusi yang menyelenggarakan sistem Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ), UT memiliki mandat untuk membuka akses pendidikan tinggi berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa dibatasi jarak, usia, pekerjaan, maupun kondisi geografis.