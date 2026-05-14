Utamakan Keamanan Aset Pengguna, Catcrs Perkuat Sistem Wallet & Kustodi

jpnn.com - JAKARTA-Platform aset kripto Catcrs mengumumkan peningkatan arsitektur wallet dan kustodi guna memperkuat perlindungan aset pengguna.

Chief Operating Officer Catcrs, Farid Hakim, mengatakan perlindungan ini terutama untuk transaksi penarikan dana dalam jumlah besar dan layanan kustodi institusional.

"Pembaruan ini dilakukan melalui penerapan sistem keamanan berlapis yang mencakup penguatan proses verifikasi, pemantauan anomali, hingga strategi kustodi yang lebih ketat," kata Farid.

Menurut Farid, peningkatan sistem tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menempatkan keamanan aset sebagai prioritas utama di tengah pertumbuhan industri aset digital yang semakin dinamis.

Pengguna mungkin masih bisa menerima fluktuasi harga pasar, tetapi mereka akan sangat sulit menerima kehilangan aset akibat celah sistem atau kesalahan pengelolaan.

"Karena itu, kami memilih memperkuat setiap titik pengamanan agar risiko tersebut bisa ditekan semaksimal mungkin,” ujar Farid.

Dia menjelaskan pembaruan terbaru ini, Catcrs melakukan penyesuaian menyeluruh pada sistem backup multi-titik, alur otorisasi transaksi, serta teknologi pemantauan aktivitas tidak wajar.

"Penarikan dana dalam jumlah besar kini akan melalui jalur verifikasi yang lebih ketat, sementara akun kustodi institusional mendapatkan mekanisme konfirmasi tambahan guna meminimalkan potensi risiko," ujar Farid.