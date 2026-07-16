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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.000 Triliun, Menkeu Purbaya: Masih Aman

Kamis, 16 Juli 2026 – 08:13 WIB
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.000 Triliun, Menkeu Purbaya: Masih Aman - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto/Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut posisi utang pemerintah Indonesia masih berada pada level yang aman meski nilainya telah menembus Rp 8.000 triliun.

Menurutnya, kondisi utang tidak dapat dinilai hanya dari nominal, melainkan harus dibandingkan dengan ukuran perekonomian nasional.

"Kami selalu bandingkan dengan size ekonominya, jangan nominalnya saja," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

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Purbaya menjelaskan indikator yang lazim digunakan untuk mengukur keberlanjutan utang adalah rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan ukuran tersebut, rasio utang Indonesia saat ini masih berada di kisaran 40 persen PDB, jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang diatur dalam standar internasional Maastricht Treaty.

"Jadi, kalau pakai di fiskal itu kan di bawah 60 persen, harusnya di bawah 60 persen. Kita masih 40 persen jadi masih jauh," kata Purbaya.

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Dia membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara maju yang memiliki tingkat utang jauh lebih tinggi. Menurutnya, Amerika Serikat memiliki rasio utang di atas 100 persen PDB, Singapura sekitar 175 persen, Jerman lebih dari 60 persen, dan Jepang mencapai sekitar 275 persen.

Selain itu, Purbaya menegaskan tidak ada alasan untuk meragukan kapasitas fiskal Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut utang pemerintah masih dalam level aman meski sudah tembus Rp 8.000 triliun.

Sumber Antara

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TAGS   utang pemerintah  Menkeu  Purbaya Yudhi Sadewa  level aman 
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