Dahlan Iskan

Utang Whoosh

Oleh: Dahlan Iskan

Minggu, 19 Oktober 2025 – 05:36 WIB
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Bayar utang Whoosh berat? Itu, antara lain, karena ekonomi kita tidak tumbuh secepat seharusnya.

Ini lebih dari boneka: berani bikin proyek besar tidak berani menumbuhkan ekonomi yang seimbang.

Ketika proyek Whoosh diinginkan oleh Presiden Jokowi, pendapatan per kapita rakyat Indonesia USD5.000. Ia belum lama menggantikan Presiden SBY.

Seharusnya, 10 tahun kemudian, ketika proyek kereta cepat itu selesai, pendapatan per kapita rakyat kita mencapai USD12.000.

Nyatanya tidak.

Selama 10 tahun kita berjalan di tempat.

Bahkan, turun ke USD4.800.

