UTB Raih Peringkat 2 Terbaik se-Jawa Barat & Banten dalam Anugerah LLDIKTI 2025

jpnn.com, BANDUNG - Universitas Teknologi Bandung (UTB) kembali menunjukkan kiprahnya sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berprestasi.

Pada ajang Anugerah LLDIKTI Wilayah IV Tahun 2025, UTB meraih Silver Winner atau Peringkat 2 Terbaik se-Jawa Barat dan Banten untuk kategori Perguruan Tinggi dengan Pengelolaan PDDIKTI Terbaik Kategori Universitas.

Capaian membanggakan itu menempatkan UTB di antara perguruan tinggi terbaik di wilayah Jawa Barat dan Banten, sekaligus menjadi bukti nyata atas konsistensi universitas dalam menjaga kualitas tata kelola data akademik yang transparan, akurat, dan terintegrasi melalui sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

Rektor Universitas Teknologi Bandung Muchammad Naseer menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas penghargaan tersebut.

“Raihan peringkat 2 terbaik se-Jawa Barat dan Banten ini merupakan hasil kerja keras seluruh civitas akademika UTB, khususnya tim pengelola data dan unit-unit yang terlibat dalam pelaporan PDDIKTI. Ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga dorongan bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola berbasis data yang kredibel, transparan, dan berstandar tinggi,” ungkapnya.

Anugerah LLDIKTI Wilayah IV merupakan ajang penghargaan tahunan yang diberikan kepada perguruan tinggi di bawah naungan LLDIKTI Wilayah IV (Jawa Barat dan Banten) atas kinerja unggul dalam berbagai bidang, seperti pelaporan PDDIKTI, tridarma perguruan tinggi, inovasi kelembagaan, dan tata kelola administrasi pendidikan.

Peringkat kedua yang diraih Universitas Teknologi Bandung menunjukkan bahwa UTB telah menjadi salah satu universitas yang paling konsisten dalam menerapkan sistem pelaporan akademik yang sesuai dengan kebijakan nasional.

Melalui komitmen terhadap digitalisasi, efisiensi, dan keakuratan data, UTB terus berupaya memperkuat posisinya sebagai perguruan tinggi swasta yang berdaya saing tinggi di era transformasi pendidikan.