JPNN.com - Entertainment - Musik

UTIFEST Guncang GOR Soemantri, Hadirkan Puluhan Musikus Terbaik dari Timur Indonesia

Senin, 01 Desember 2025 – 10:47 WIB
UTIFEST Guncang GOR Soemantri, Hadirkan Puluhan Musikus Terbaik dari Timur Indonesia
Semangat budaya dan solidaritas UTIFEST mendapatkan dukungan langsung dari berbagai pihak, termasuk dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik akbar Ufuk Timur Indonesia Festival (UTIFEST) 2025 sukses memeriahkan akhir pekan di Jakarta.

Digelar pada Sabtu, 29 November 2025, di Lapangan Hockey, GOR Soemantri, Jakarta Selatan, acara ini berhasil menarik lebih dari lima ribu penonton yang antusias menikmati kekayaan musik dari Timur Indonesia.

UTIFEST 2025 menghadirkan deretan musisi dan penyanyi ternama yang sukses membawakan lagu-lagu hits bernuansa kedaerahan yang menyentuh dan penuh semangat kebersamaan.

Musisi yang tampil, antara lain Doddie Latuharhary, Fresly Nikijuluw, Juan Reza, Jackson Zeran, Justy Aldrin, Vicky Salamor, Toton Caribo, Ona Hetharua & Hillary Pattikawa, Frans Sisir, Yochen Amos, Synlen Kastilong, Gerson Rehatta, dan GAME.

Acara ini dipandu oleh Special Master of Ceremony Arie Kriting, Reindr Lawalata, dan Asyifhas Hetyan.

Tak hanya menjadi ajang hiburan, UTIFEST 2025 turut menguatkan perannya sebagai wadah solidaritas.

Di tengah acara, seluruh hadirin diajak untuk menunjukkan kepedulian melalui penggalangan doa dan dukungan bagi korban bencana, khususnya bagi masyarakat yang terdampak banjir di sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh.

Momen ini mempertegas semangat persatuan dan kemanusiaan yang diusung oleh festival.

