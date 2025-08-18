Utusan Khusus Presiden Mardiono Ikut Sumbang Truk di Karnaval HUT RI

jpnn.com, JAKARTA - Momen karnaval sebagai rangkaian acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Indonesia di Monas, Jakarta Pusat berlangsung meriah.

Puluhan truk dengan dekorasi yang beragam melintas di depan ratusan ribu warga yang memadati Kawasan Monas hingga Bundaran HI.

Karnaval truk itu ternyata dipegang oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono yang mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulilah saya telah diberikan kesempatan atas arahan Bapak Presiden dan Seskab, Bapak Letkol Teddy Indra Wijaya, untuk mengadakan armada kendaraan yang digunakan untuk karnaval," ujar Mardiono.

Dia mengungkapkan diberi tugas untuk membantu menyediakan 35 unit armada truk yang dipakai untuk karnaval.

Menurutnya, unit-unit tersebut bahkan sudah siap satu minggu sebelum perayaan HUT ke 80 RI.

"Semuanya sudah bisa terpenuhi alhmadullah dan kendaraan sudah dikirim sebelum hari H untuk dilakukan dekorasi," kata dia.

Mardiono pun mengaku senang bisa berkontribusi dalam perayaan hari ulang tahun republik kali ini.