JPNN.com - Politik - Legislatif

UU PPRT Disahkan, Yanuar Arif Singgung Perlindungan Kesehatan dan Hak Dasar PRT

Rabu, 22 April 2026 – 19:30 WIB
Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyambut positif disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) pada Selasa (21/4) kemarin.

Menurutnya, aturan itu penting untuk melindungi PRT, khususnya dalam aspek kesehatan dan hak asasi manusia (HAM).

Yanuar mengungkap UU PPRT tegas menjamin akses layanan kesehatan bagi PRT melalui skema BPJS.

Baca Juga:

Legislator fraksi PKS itu menuturkan ada dua mekanisme utama pembayaran iuran bagi PRT dalam implementasi.

Yanuar menyebut PRT yang masuk kategori penerima bantuan, iurannya ditanggung oleh pemerintah melalui skema PBI. 

"Namun, apabila tidak termasuk PBI, kewajiban pembayaran iuran menjadi tanggung jawab pemberi kerja,” ujar Yanuar dalam keterangan persnya, Rabu (22/4).

Baca Juga:

Adapun, estimasi International Labour Organization menyebut jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia mencapai sekitar empat sampai lima juta orang dan mayoritas perempuan. 

Namun, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar PRT masih bekerja di sektor informal, dengan lebih dari 60 persen belum memiliki akses terhadap perlindungan jaminan sosial yang memadai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   UU PPRT  Pekerja Rumah Tangga  yanuar arif wibowo  Komisi XIII DPR  BPJS Kesehatan  PRT 
