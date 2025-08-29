Uus Memperingatkan PPPK tidak Terlibat Judol & Pinjol

jpnn.com - JAKARTA - Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto mengingatkan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di wilayah tersebut agar tidak terlibat judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol)

"Saya meminta, yang namanya judol, yang namanya pinjol, hindari. Itu akan menjadi penyakit utama," kata Uus saat memberikan pengarahan kepada 81 PPPK Tahap 1 tahun 2024 di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (28/8).

Uus mengatakan bahwa judol dan pinjol berpengaruh langsung kepada kinerja pegawai sehingga dapat berakhir dengan pemecatan.

"Efeknya bisa panjang bahkan sampai pemecatan, karena pelakunya sering tidak masuk kerja menghindari teror tagihan," ungkap Uus.

Oleh karena itu, Uus meminta unit terkait atau bagian kepegawaian memeriksa apakah ada PPPK dan PNS yang terlibat judol maupun pinjol.

"Nanti cek ini PPPK yang masuk ke sini, ya mungkin nanti bisa dicek ada yang pinjol, judol enggak. Pinjol ini penyakit, pinjaman uang enggak seberapa, tetapi tuntutannya luar biasa," kata Uus.

Masalahnya, lanjut Uus, bukan hanya ketidakmampuan membayar, tetapi efek psikisnya.

"Setiap hari dan setiap waktu dikejar tagihannya. Nantinya akan mengakibatkan enggan membuka seluler lantaran takut dengan tegihan sehingga mulai meninggalkan kantor dan pekerjaannya," ungkap Uus.