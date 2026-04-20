Uya Kuya Bantah Rumor Punya 750 Dapur MBG

Senin, 20 April 2026 – 15:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus anggota DPR, Uya Kuya membantah rumor dirinya memiliki ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bantahan tersebut diungkapkannya melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

"Saya enggak punya 750 dapur MBG. Adanya totebag Traders Joe 10 pcs yang lagi viral, mau dijual. Ada yang mau beli? Daripada antre dan PO," ungkap Uya Kuya.

Politikus PAN itu menjadi korban salah satu konten media sosial yang menyebut dirinya memiliki ratusan dapur MBG.

Terkait konten hoaks atau kabar bohong tersebut, Uya Kuya pun telah lapor ke Polda Metro Jaya.

"Iya benar (laporan Uya Kuya), penyebaran berita bohong," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Minggu (19/4).

Namun begitu, Kombes Pol Budi belum menjelaskan secara detail laporan Uya Kuya.

Laporan suami Astrid Kuya itu terdaftar dengan nomor STTP/B/2746/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 18 April 2026 pukul 22.10 WIB.