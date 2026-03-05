Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Uya Kuya Lapor Polisi, Ini Kasus yang Dialami

Senin, 20 April 2026 – 00:20 WIB
Uya Kuya Lapor Polisi, Ini Kasus yang Dialami - JPNN.COM
Uya Kuya. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus anggota DPR, Uya Kuya dikabarkan lapor polisi terkait kasus hoaks yang menyebutkan dirinya memiliki ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.

"Iya benar (laporan Uya Kuya), penyebaran berita bohong," kata Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Minggu (19/4).

Baca Juga:

Akan tetapi, Kombes Pol Budi belum menjelaskan secara detail laporan anggota DPR yang berasal dari fraksi PAN tersebut.

Laporan Uya Kuya telah terdaftar dengan nomor STTP/B/2746/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 18 April 2026 pukul 22.10 WIB.

Dalam laporan tersebut, dia melaporkan terkait dugaan Tindak Pidana Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik UU Nomor 1/2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Juncto Pasal 35 Dan Atau Pasal 263 KUHP Dan Atau Pasal 264 KUHP pada 18 April 2026.

Baca Juga:

Uya Kuya sebagai korban lapor polisi setelah melihat unggahan di akun media sosial Threads yang mengunggah foto dirinya dengan narasi memiliki 750 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Atas kejadian tersebut, Uya Kuya merasa dirugikan sehingga mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi guna kepentingan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut. (antara/jpnn)

Presenter sekaligus anggota DPR, Uya Kuya dikabarkan lapor polisi terkait kasus hoaks yang menyebutkan dirinya...

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Uya Kuya  Uya Kuya Lapor Polisi  Kasus Uya Kuya  Hoaks Uya Kuya 
BERITA UYA KUYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp