Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Uya Kuya Maafkan Pelaku Penjarahan di Rumahnya

Kamis, 04 September 2025 – 05:59 WIB
Uya Kuya Maafkan Pelaku Penjarahan di Rumahnya - JPNN.COM
Uya Kuya dan istrinya, Astrid Kuya di Polres Metro Jakarta Timur, Rabu (3/9). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus anggota DPR RI, Uya Kuya mengaku sudah memaafkan pelaku yang menjarah rumahnya.

Hal tersebut disampaikannya saat mendatangi Polres Metro Jakarta Timur pada Rabu (3/9).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu datang bersama istrinya, Astrid Kuta, untuk bertemu dengan salah satu terduga pelaku penjarahan rumahnya.

Baca Juga:

Menurutnya, polisi menginformasikan bahwa salah satu pelaku penjarahan telah diamankan, yakni seorang perempuan lansia yang diduga menjarah sebuah AC.

"Ternyata ada seorang terduga pelaku, ibu-ibu, umurnya lebih tua dari saya, tadi membawa AC di dalam rumah, indoor AC," kata Uya Kuya, Rabu (3/7).

Personel Tofu Reunion itu menjelaskan, perempuan lansia tersebut berprofesi sebagai tukang parkir dan memiliki cucu tunawicara.

Baca Juga:

Menurutnya, lansia itu tinggal bersama anak dan cucunya serta suami, yang juga bekerja sebagai tukang parkir.

Melihat kondisi tersebut, Uya Kuya berinisiatif mengajukan restorative justice atau keadilan restoratif dan menemui pelaku di kantor polisi.

Presenter sekaligus anggota DPR RI, Uya Kuya mengaku sudah memaafkan pelaku yang menjarah rumahnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Uya Kuya  Uya Kuya DPR  rumah uya kuya  Rumah Uya Kuya Digeruduk Massa 
BERITA UYA KUYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp