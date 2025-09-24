Close Banner Apps JPNN.com
Uya Kuya Minta Maaf kepada Ibu-Ibu Setelah Berstatus Anggota DPR Nonaktif

Rabu, 24 September 2025 – 01:01 WIB
Uya Kuya. Foto: Instagram/king_uyakuya

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus politikus Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat, khususnya para ibu yang seharusnya dibantu sewaktu masih berstatus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) aktif.

Sebagaimana diketahui, dia kini berstatus anggota DPR nonaktif seusai muncul kontroversi joget di gedung Senayan.

Di hadapan para ibu-ibu, Uya Kuya meminta maaf karena sudah mengecewakan masyarakat atas kontroversi yang menyeret namanya, baru-baru ini.

"Saya mohon maaf kalau saya, mengecewakan ibu-ibu semua," kata Uya Kuya melalui akun miliknya di media sosial, Selasa (23/9).

Vokalis Tofu Reunion itu ingin menjaga hubungan baik yang telah terjalin dan tidak ingin ada kesalahpahaman atau kekecewaan berlarut-larut.

Pernyataan maaf tersebut disampaikan Uya Kuya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat yang telah menaruh harapan besar kepadanya.

"Saya minta maaf kalau saya sudah membuat ibu-ibu di sini kecewa," ucap mantan pesulap itu.

Meskipun menghadapi tantangan pribadi dan perubahan status politik, Uya Kuya berusaha untuk tetap tegar dan berkomunikasi secara transparan dengan masyarakat.

Uya Kuya meminta maaf kepada ibu-ibu seusai berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nonaktif.

