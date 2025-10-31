Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Uya Kuya Tidak Terima Gaji Lagi Sejak Dinonaktifkan dari DPR

Jumat, 31 Oktober 2025 – 02:02 WIB
Uya Kuya dan istrinya, Astrid Kuya di Polres Metro Jakarta Timur, Rabu (3/9). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus politikus, Uya Kuya mengaku tidak menerima gaji lagi sejak dinonaktifkan sebagai anggota DPR.

Pengakuan tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu FYP di Trans7 baru-baru ini.

"Demi Allah, dari saya dinonaktifkan jadi anggota DPR sampai sekarang, saya tidak terima gaji," kata Uya Kuya.

Baca Juga:

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga memastikan tidak pernah meminta hak-hak seperti tunjangan sejak nonaktif dari DPR.

Adapun Uya Kuya dinonaktifkan dari DPR sejak sekitar dua bulan lalu.

"Saya tidak pernah mengambil, tidak diberikan dan memang tidak terima terima apapun," beber personel Tofu Reunion itu.

Baca Juga:

Kini, Uya Kuya menggunakan uang dari tabungan pribadi untuk biaya hidup sehari-hari.

Meski demikian, dia menegaskan bakal tetap melanjutkan kegiatan sosial seperti yang dilakukan sejak 2016.

