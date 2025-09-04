Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Uya Kuya Ungkap Kabar Terkini Soal Kucing di Rumahnya

Kamis, 04 September 2025 – 20:40 WIB
Uya Kuya Ungkap Kabar Terkini Soal Kucing di Rumahnya - JPNN.COM
Uya Kuya dan istrinya, Astrid Kuya di Polres Metro Jakarta Timur, Rabu (3/9). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus Anggota DPR RI, Uya Kuya mengungkap kabar terkini mengenai keberadaan kucing-kucing peliharaannya yang sempat hilang pasca-insiden penjarahan rumahnya, beberapa waktu lalu.

Dia mengungkapkan sudah ada tiga ekor kucing yang kembali ke tangan keluarganya.

"Kucing sampai tadi malam yang sudah di tangan kami, ada tiga," kata Uya Kuya saat ditemui di Polres Metro Jakarta Timur, baru-baru ini.

Baca Juga:

Personel Tofu Reunion itu menyebut timnya masih terus melakukan pencarian terhadap kucing-kucing lainnya yang belum ditemukan.

Namun, proses pencarian dilakukan secara senyap untuk menghindari keributan lebih besar.

"Terus kami mendapatkan informasi beberapa ada, tim kami tetap cari tapi ya silent saja enggak terlalu gimana-gimana," tuturnya.

Baca Juga:

Uya Kuya mengatakan adanya pihak yang menemukan kucing dan menghubungi akun Instagram Tamara Asjikien untuk informasi lebih lanjut.

Selain itu, dia juga mengonfirmasi adanya kucing yang diamankan di Puskesmas Ragunan.

Uya Kuya mengungkapkan kabar terkini terkait keberadaan kucing-kucing peliharaan yang sempat hilang pasca-penjarahan rumahnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Uya Kuya  rumah uya kuya  Kucing Uya Kuya  Uya Kuya DPR 
BERITA UYA KUYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp