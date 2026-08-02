V-Kool Meluncurkan PPF Luxor Gold, Ada Promo Menarik di GIIAS 2026

Minggu, 02 Agustus 2026 – 06:11 WIB

jpnn.com, KOTA TANGERANG - PT. V-KOOL Indo Lestari memanfaatkan ajang GIIAS 2026, untuk memperkenalkan inovasi terbaru lewat Paint Protection Film (PPF) Luxor Gold.

Hadir di Pre-Function Hall 9 ICE BSD City, V-Kool juga menampilkan teknologi kaca film XIR Technology yang menjadi andalannya.

Vice President PT V-KOOL Indo Lestari Linda Widjaja mengatakan GIIAS 2026 menjadi momentum bagi perusahaan memperkenalkan inovasi terbaru sesuai kebutuhan konsumen.

Di lini PPF, Luxor Gold hadir sebagai varian baru dengan lapisan glossy yang diklaim mampu menjaga tampilan cat kendaraan dari goresan halus, benturan kerikil kecil, hingga risiko ringan saat digunakan sehari-hari.

Produk itu melengkapi Luxor Diamond yang mengusung teknologi Tetrashield dengan tingkat kejernihan tinggi serta efek hidrofobik, dan Satin Matte bagi pengguna yang menginginkan tampilan lebih sporty.

Chief Operating Officer PT V-KOOL Indo Lestari Lianto Winata menyebut tren perlindungan kendaraan kini tidak hanya mengutamakan fungsi, tetapi juga estetika.

Oleh karena itu, V-Kool memperluas pilihan PPF agar konsumen dapat menyesuaikannya dengan karakter dan kebutuhan masing-masing.

Seluruh produk V-Kool PPF didukung garansi hingga 10 tahun untuk varian Luxor Diamond dan Satin Matte, serta garansi lima tahun untuk Luxor Gold.