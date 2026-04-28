Vaksinasi Influenza dan Talkshow Kesehatan Ramaikan Kegiatan Holywings Peduli

jpnn.com, YOGYAKARTA - Holywings Peduli menggelar kegiatan vaksinasi influenza dan talkshow kesehatan bertema Pentingnya Vaksin Influenza di Dragon Yogyakarta, pada Minggu (26/4).

Kegiatan tersebut diadakan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit menular.



Rangkaian acara mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat sekitar, khususnya warga RW 25, kelurahan Siduadi, Yogyakarta.

Peserta yang hadir tidak hanya mendapatkan vaksin influenza dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta, tetapi juga berkesempatan mengikuti talkshow kesehatan yang membahas pentingnya vaksin influenza sebagai langkah perlindungan diri dari risiko infeksi virus influenza yang dapat menyerang berbagai kalangan usia.



Dalam sesi talkshow, dr. Sri Haryati, MKK selaku dokter dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta yang hadir dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa vaksin influenza merupakan salah satu langkah efektif untuk menurunkan risiko infeksi dan komplikasi akibat virus influenza.



"Vaksin influenza sangat penting dilakukan secara rutin setiap tahun, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan penyakit penyerta. Dengan vaksinasi, tubuh memiliki perlindungan yang lebih baik sehingga risiko terkena influenza berat dapat diminimalkan," ungkap dr. Sri Haryati, MKK dalam keterangan resmi.



Selain kegiatan vaksinasi dan edukasi kesehatan, Holywings Peduli juga menyalurkan bantuan berupa alat cek kesehatan kepada posyandu yang berada di sekitar area Dragon Yogyakarta.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan pemantauan kesehatan masyarakat secara rutin, khususnya bagi ibu dan anak serta warga lanjut usia.



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung kesehatan masyarakat melalui program-program berkelanjutan.



"Melalui kegiatan vaksinasi influenza dan talkshow kesehatan ini, kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan penyakit sejak dini. Penyerahan alat cek kesehatan untuk posyandu juga menjadi bagian dari upaya kami untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di lingkungan sekitar," jelas Andrew Susanto.



Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian program sosial Holywings Peduli yang secara konsisten menghadirkan berbagai kegiatan kesehatan bagi masyarakat.

Diharapkan melalui kegiatan ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksin influenza dapat terus meningkat serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan tangguh terhadap penyakit menular. (jpnn)