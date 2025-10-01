Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Valentino Rossi Apresiasi Pertamina: Dari Mandalika ke Dunia, Bawa Semangat Talenta Muda

Rabu, 01 Oktober 2025 – 08:42 WIB
Valentino Rossi Apresiasi Pertamina: Dari Mandalika ke Dunia, Bawa Semangat Talenta Muda - JPNN.COM
Valentino Rossi saat hadir dalam peluncuran livery khusus tim miliknya Pertamina Enduro VR46 Racing di Senayan Park, Selasa, 30 September 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Legenda MotoGP Valentino Rossi menyampaikan apresiasi kepada Pertamina atas dukungan dan kolaborasi yang terjalin dalam mendukung olahraga balap sekaligus tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam peluncuran Livery Khusus di Senayan Park, Selasa, 30 September 2025.

"Hubungan yang terjalin antara tim kami dengan Pertamina sangat penting, karena Pertamina adalah mitra kami," ujar Rossi dalam keterangannya, Rabu (1/10).

Pada kesempatan tersebut, Rossi juga menyampaikan sejauh ini telah terjalin kolaborasi dengan Pertamina dalam rangka memberikan dukungan terhadap pengembangan talenta muda pembalap Indonesia.

"Banyak hal yang telah dilakukan bersama, salah satunya adalah Akademi kami di Italia, beberapa waktu lalu menerima para pembalap muda dari Indonesia untuk dapat melakukan training langsung disana bersama kami," tambah Rossi.

Dia berharap melalui upaya tersebut bisa ditemukan calon pembalap potensial dari Indonesia yang bisa berlaga di ajang MotoGP.

"Saya harus mengatakan bahwa kami sangat menikmati hal ini, karena para pembalap muda datang dengan semangat luar biasa dan pantang menyerah. Mungkin di masa mendatang, kami dapat membawa pembalap Indonesia ke MotoGP," harapnya.

Kolaborasi Pertamina Enduro dan VR46 Racing Team diwujudkan melalui program Pertamina Enduro VR46 Riders Academy, sebuah inisiatif untuk mengembangkan talenta muda balap Indonesia.

Ini pernyataan Valentino Rossi saat hadir dalam peluncuran livery khusus tim miliknya Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Senayan Park, Selasa (30/9)

TAGS   Valentino Rossi  Pertamina  MotoGP  Pertamina Enduro VR46 Racing Team  VR46  Talenta Muda 
