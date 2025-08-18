Valentino Rossi-Marc Marquez Tak Saling Sapa di Austria, Ada Apa di Balik Momen Ini?

Senin, 18 Agustus 2025 – 05:39 WIB

jpnn.com - Di MotoGP Austria 2025, api rivalitas Marc Marquez dan Valentino Rossi kembali berkobar, seakan tak pernah padam

Kedua ikon MotoGP itu tertangkap kamera berpapasan menjelang sprint race, tetapi tak saling menyapa.

Momen Viral Marquez dan Rossi di Austria

Peristiwa ini langsung menjadi bahan pembicaraan di media sosial dan memunculkan kembali ingatan tentang konflik panas keduanya sejak MotoGP 2015.

Momen singkat tersebut kemudian viral di dunia maya, sehingga Marquez memberikan klarifikasi.

"Saya bersumpah, saya tidak melihatnya (Valentino Rossi). Saya fokus pada diri saya sendiri dan memikirkan balapan," ucap Marquez dilansir Crash.

Meski begitu, Marc menyebut dirinya beberapa kali melihat Rossi, yang cukup mudah dikenali di tengah keramaian.

"Saya beberapa kali melihatnya di sekitar arena dan ketika dia berada di grid. Dengan topi kuning tersebut, semua akan mudah mengenalinya," sambungnya.

Marquez mengatakan bahwa kehadiran Rossi tetap spesial, terutama bagi para penggemar MotoGP.