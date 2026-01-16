Valentino Rossi Menjajal Sirkuit Mandalika: Aspalnya Sangat Bagus

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Legenda MotoGP Valentino Rossi menjajal langsung Sirkuit Pertamina Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Kamis (29/1). Rossi melakukan itu dalam rangkaian kegiatan Pertamina Enduro VR46 Riders Academy. Rossi pun menyampaikan kesannya seusai menjajal langsung Sirkuit Mandalika.

"Sirkuit Mandalika adalah trek yang sangat cepat dan mengalir. Banyak tikungan kanan, aspalnya sangat bagus, cengkeramannya kuat, dan tidak bergelombang. Ini benar-benar sirkuit yang menyenangkan untuk dikendarai,” ujar Rossi dalam keterangan tertulis Mandalika Grand Prix Association (NGPA) di Lombok Tengah, Kamis (29/1).

Kehadiran Rossi merupakan bagian dari dukungannya terhadap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, khususnya pembinaan dan pengembangan pembalap muda. Termasuk keterlibatan para pembalap muda Indonesia dalam program akademi tersebut.

Untuk pertama kalinya Rossi mengunjungi sirkuit Mandalika pada 27 Januari 2026.

Momen ini memiliki makna tersendiri, mengingat Mandalika menjadi sirkuit kebanggaan Indonesia yang masuk kalender balap dunia dan menarik perhatian figur-figur besar motorsport internasional.

Perhatian publik tertuju saat Rossi turun langsung ke lintasan dalam sesi track day pada hari ini.

Meski telah pensiun dari MotoGP, The Doctor tetap menunjukkan kelasnya sebagai raja di dunia balap.

Partisipasi Rossi dalam lintasan juga memberi nilai tambah bagi para pembalap VR46 Riders Academy yang tengah berlatih.