Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Valentino Rossi & Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Sapa Penggemar di Indonesia

Rabu, 01 Oktober 2025 – 11:29 WIB
Valentino Rossi & Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Sapa Penggemar di Indonesia - JPNN.COM
Valentino Rossi serta pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli bertemu langsung dengan fan Indonesia dalam kegiatan 'Meet and Greet' di kawasan Senayan, Jakarta pada Selasa 30 September 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Para pecinta MotoGP, khususnya penggemar setia Valentino Rossi serta pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli mendapatkan kesempatan berharga bertemu langsung dalam kegiatan 'Meet and Greet' di kawasan Senayan, Jakarta pada Selasa 30 September 2025.

Kehadiran fan Indonesia yang rela menunggu berjam-jam, membawa berbagai merchandise untuk ditandandatangani atau sekedar menyapa dan foto bersama, mendapatkan apresiasi dari para pembalap.

Fan Indonesia juga memiliki tempat tersendiri di hati Valentino Rossi.

Baca Juga:

Rossi mengaku merasa bahagia bisa mendapatkan dukungan dari seluruh penggemar di Indonesia.

"Saya bahagia bisa berada di Jakarta sekaligus mendapat dukungan spesial dari seluruh fan Indonesia. MotoGP sangat terkenal di Indonesia dan saya bisa merasakan passion luar biasa dari para pecinta MotoGP ini," ungkap Rossi.

Di kesempatan yang sama, Franco Morbidelli mengaku merasa bahagia bisa hadir dan melakukan balapan di Indonesia.

Baca Juga:

"Selain karena Indonesia sangat indah, para penggemar MotoGP di disini memiliki passion yang besar terhadap olahraga balap, mereka juga memberikan dukungan kuat kepada kami sebagai pembalap," ungkap Franco.

Hadirnya Meet and Greet ini merupakan upaya Pertamina melalui PT Pertamina Lubricants sebagai wujud apresiasi terhadap para pecinta MotoGP tanah air.

Begini momen istimewa bagi fan Indonesia saat bertemu langsung dengan Valentino Rossi serta pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Valentino Rossi  Pertamina Enduro VR46 Racing Team  Fabio Di Giannantonio  Franco Morbidelli  pembalap  MotoGP  Pertamina  fan indonesia  meet and greet 
BERITA VALENTINO ROSSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp