Valentino Rossi & Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Sapa Penggemar di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Para pecinta MotoGP, khususnya penggemar setia Valentino Rossi serta pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli mendapatkan kesempatan berharga bertemu langsung dalam kegiatan 'Meet and Greet' di kawasan Senayan, Jakarta pada Selasa 30 September 2025.

Kehadiran fan Indonesia yang rela menunggu berjam-jam, membawa berbagai merchandise untuk ditandandatangani atau sekedar menyapa dan foto bersama, mendapatkan apresiasi dari para pembalap.

Fan Indonesia juga memiliki tempat tersendiri di hati Valentino Rossi.

Rossi mengaku merasa bahagia bisa mendapatkan dukungan dari seluruh penggemar di Indonesia.

"Saya bahagia bisa berada di Jakarta sekaligus mendapat dukungan spesial dari seluruh fan Indonesia. MotoGP sangat terkenal di Indonesia dan saya bisa merasakan passion luar biasa dari para pecinta MotoGP ini," ungkap Rossi.

Di kesempatan yang sama, Franco Morbidelli mengaku merasa bahagia bisa hadir dan melakukan balapan di Indonesia.

"Selain karena Indonesia sangat indah, para penggemar MotoGP di disini memiliki passion yang besar terhadap olahraga balap, mereka juga memberikan dukungan kuat kepada kami sebagai pembalap," ungkap Franco.

Hadirnya Meet and Greet ini merupakan upaya Pertamina melalui PT Pertamina Lubricants sebagai wujud apresiasi terhadap para pecinta MotoGP tanah air.