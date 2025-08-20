Valentino Rossi Selamatkan Kucing yang Terjebak dalam Sumur

Rabu, 20 Agustus 2025 – 17:10 WIB

jpnn.com - Petugas pemadam kebakaran (Damkar) di Palembang, Sumatera Selatan berhasil menyelamatkan seekor kucing yang terjebak di dalam sumur.

Penyelamatan dilakukan Wakil Komandan Regu (Wadanru) A Damkar Kemuning Palembang M Valentino Rossi bersama timnya.

"Saya menduga kucing ini masuk ke dalam sumur karena mengejar burung yang berada di atas genteng," ungkap Valentino saat diwawancarai Rabu (20/8/2025).

Setelah dilakukan evakuasi selama kurang lebih 20 menit, petugas damkar berhasil menyelamatkan kucing tersebut.

"Untuk proses evakuasi ke lokasi lumayan susah, karena lokasi dalam sumur, butuh tangga yang panjang sekitar 8 meter, tetapi alhamdulillah kucing berhasil diselamatkan," ungkap Valentino.

Dia menyebut kucing itu berada di dalam sumur sudah dua hari.

"Pelapor baru memberi tahu kami setelah (kucing) dua hari berada di dalam sumur," ujar Valentino.

Saat dievakuasi, kondisi kucing lemas dan trauma.