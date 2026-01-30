Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Valentino Rossi Sentuh Aspal Sirkuit Mandalika Bersama Pertamina Enduro

Jumat, 30 Januari 2026 – 16:06 WIB
Kehadiran Valentino Rossi di Sirkuit Mandalika menjadi sorotan tersendiri bagi dunia motorsport nasional. Foto: Pertamina Enduro.

jpnn.com - Kehadiran Valentino Rossi di Sirkuit Mandalika menjadi sorotan tersendiri bagi dunia motorsport nasional.

Legenda MotoGP tersebut untuk pertama kalinya merasakan langsung aspal Mandalika saat memantau program Pertamina Enduro VR46 Riders Academy yang digelar pada 29–30 Januari 2026.

Dalam agenda tersebut, Rossi tidak sekadar hadir sebagai tamu.

Pria asal Italia itu terlibat aktif memantau jalannya sesi latihan intensif para pembalap binaan VR46 Riders Academy.

Sejumlah motor, termasuk Ducati V4 dan V2 digunakan dalam sesi track day dengan dukungan oli Pertamina Enduro sebagai bagian dari pengujian performa di lintasan.

Rossi terlihat mengamati langsung dari sisi lintasan dan area pit lane.

Dia juga berdiskusi dengan tim teknis dan mekanik mengenai karakter motor serta respons pelumas di Sirkuit Mandalika yang dikenal memiliki kombinasi tikungan teknis dan trek lurus berkecepatan tinggi.

Kolaborasi antara Valentino Rossi, Pertamina Lubricants, serta mekanik Pertamina Enduro VR46 Racing Team ini menjadi bagian dari proses evaluasi berkelanjutan dalam pengembangan pelumas berperforma tinggi.

Kehadiran Valentino Rossi di Mandalika bukan sekadar kunjungan. Bersama Pertamina Enduro, ada proyek penting yang sedang dijalankan.

