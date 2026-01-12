Vander Blue Memble Saat Hangtuah Jakarta Keok dari Dewa United

Kamis, 15 Januari 2026 – 00:22 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Performa Vander Blue bersama Hangtuah Jakarta kembali menjadi sorotan seusai laga pekan kedua IBL 2026 melawan Dewa United Banten.

Mantan penggawa LA Lakers itu tidak tampil impresif kendati mencatatkan 11 angka saat Hangtuah kalah 75-83 di Dewa United Arena, Pagedangan, Rabu (14/1).

Pelatih Hangtuah Wahyu Widayat Jati menilai ada yang salah dengan sistem bermain pemain asingnya.

Baca Juga: Hangtuah Jakarta Percaya Diri Menjelang Lawan Dewa United Banten

Wajar setelah unggul di kuarter pertama dengan skor 32-12 permainan tim berjuluk Jagoan Kebayoran Baru itu mengendur sehingga bisa tersusul dan akhirnya telan kekalahan.

“Kami enggak konsisten saja, ini game problem dari Hangtuah. Kami seharusnya ada advantage dengan satu pemain asing tambahan (Dewa United Banten bermain tanpa Jordan Adams),” katanya.

“Saya enggak melihat ada kemauan besar dari pemain untuk menang. Ini yang jadi masalah untuk tim-tim seperti Hangtuah,” ujar pria yang akrab disapa Cacing itu.

Pada laga ini Nick Hornsby kembali menjadi topskor dengan 24 poin dan 14 rebound.

Adapun pemain asing lainnya yakni Rakeem Christmas menambahkan dengan 13 angka.