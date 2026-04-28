JPNN.com - Entertainment - Event

Vans dan Lawless Burgerbar Lanjutkan Kolaborasi, Release Party Segera Digelar

Selasa, 28 April 2026 – 13:13 WIB
Kolaborasi Vans dan Lawless Burgerbar akan dirilis melalui release party di Lawless Burgerbar Blok M, Jakarta pada 30 April 2026. Foto: Dok. Lawless Burgerbar

jpnn.com, JAKARTA - Vans dan Lawless Burgerbar akhirnya kembali menghadirkan kolaborasi Part 2.

Setelah debut sukses di USS, kolaborasi tersebut kini hadir lebih besar, lebih berani dan bisa dinikmati lebih luas.

Kelanjutan kolaborasi Vans dan Lawless Burgerbar tidak hanya menghadirkan kembali menu Off The Law, tetapi juga memperkenalkan tambahan menu baru yang makin memperkaya pengalaman.

Baca Juga:

Menu baru tersebut yakni Off The Law Red Chili Burger, Fried Waffle Fries, serta Melon Grab Mocktail yang segar.

Setiap menu dirancang untuk merepresentasikan semangat rebellious yang menjadi DNA dari Vans dan Lawless Burgerbar.

Kolaborasi Vans x Lawless Burgerbar akan berlangsung dalam waktu terbatas, hanya selama satu bulan.

Baca Juga:

"Jadi pastikan kamu tidak melewatkannya," ungkap pihak Lawless Burgerbar dalam keterangan resmi.

Kolaborasi Vans dan Lawless Burgerbar akan dirilis pada 30 April 2026, yang dirayakan melalui release party di Lawless Burgerbar Blok M, Jakarta.

TAGS   Vans  Lawless Jakarta  Lawless Burgerbar  burger  Lawless 

