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Vargas Mengamuk, Turki Juara VNL 2026, Brasil Gigit Jari

Minggu, 26 Juli 2026 – 21:05 WIB
Vargas Mengamuk, Turki Juara VNL 2026, Brasil Gigit Jari - JPNN.COM
Bintang Turki Melissa Vargas (4) tampil gila di final VNL 2026. Foto: volleyballworld

jpnn.com - MACAO – Turki membuat Brasil gigit jari di final Volleyball Nations League atau VNL 2026 Wanita.

Pada laga di Macao, Minggu (26/7) malam WIB itu, Turki menang comeback 3-1 (23-25, 25-23, 26-24, 25-21).

Turkiye sempat tampak ketar-ketir di set ke-4. Sempat unggul empat-lima angka, malah nyaris disalip kebangkitan Brasil.

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Namun, opposite Turki Melissa Vargas tampil klimaks di final.

Wanita kelahiran Kuba berkewarganegaraan Turki berusia 26 tahun itu mengamuk, dan total mendulang 33 poin.

Vargas pun dikukuhkan menjadi MVP VNL 2026.

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“Ini luar biasa. Lutut saya terasa sangat lelah,” kata pemain yang berposisi sebagai libero itu kepada awak VBTV seusai pertandingan.

Gelar juara VNL 2026 menjadi titel kedua buat Turki. Sementara itu Brasil tak kunjung bisa finis pertama.

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TAGS   Turki juara VNL 2026  VNL 2026  Turki  VNL  Melissa Vargas 

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