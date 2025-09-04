Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Varian Anyar Kawasaki Ninja ZX-6R Diklaim Makin Canggih

Kamis, 04 September 2025 – 10:22 WIB
Varian Anyar Kawasaki Ninja ZX-6R Diklaim Makin Canggih
Versi anyar Kawasaki Ninja ZX-6R. Foto: kawasaki/youngmachine

jpnn.com - Kawasaki memperkenalkan versi anyar Ninja ZX-6R di Jepang. Pembaruan diklaim membuat sport bike tersebut makin kompetitif.

Kawasaki menjadwalkan new Ninja ZX-6R sudah tersedia di pada mulai 27 September nanti.

Kawasaki Ninja ZX-6R tampil lebih segar berkat penawaran tiga pilihan warna baru, yakni Lime Green, Metallic Matte Graphene Steel Grey × Metallic Spark Black, dan Metallic Matte Dark Grey × Ebony.

Sentuhan detail baru dilakukan di bagian fairing, sehingga menjadi lebih aerodinamis dan menarik.

Kemudian, Kawasaki Ninja ZX-6R 2025 kini dibekali konektivitas ke ponsel pengendara melalui aplikasi Rideology The App Motorcycle.

Koneksi itu memungkinkan pengendara mengakses berbagai informasi dan fungsi melalui perangkat seluler mereka.

Aplikasi juga mendukung perintah suara dan sistem navigasi, untuk menambah kemudahan dan kenyamanan berkendara.

Ninja ZX-6R 2026 tetap mengandalkan mesin 4 silinder segaris, berkapasitas 636 cc, sehingga mampu menghasilkan tenaga maksimum hingga 122 Hp.

