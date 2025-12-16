Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Variasi Serangan Mulai Terbaca, Timnas Voli Putra Indonesia Diminta Ubah Gaya Bermain

Selasa, 16 Desember 2025 – 17:21 WIB
Variasi Serangan Mulai Terbaca, Timnas Voli Putra Indonesia Diminta Ubah Gaya Bermain - JPNN.COM
Pevoli Daffa Naufal Mauluddani saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 melawan Filipina di Hua Mak Indoor Stadium, Selasa (16/12). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia masih punya banyak kekurangan sepanjang SEA Games 2025.

Berlaga di Hua Mak Indoor Stadium, Selasa (16/12), skuad asuhan Jeff Jiang itu melangkah ke semifinal seusai menang 3-0 (25-17, 27-25, 26-24) melawan Filipina.

Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia, Erwin Rusni mengungkapkan bahwa penampilan Rivan Nurmulki cum suis masih kurang konsisten.

Baca Juga:

Terbukti di laga melawan Filipina tercatat beberapa kali lawan sempat mengambil alih keunggulan.

Momentum yang dibangun anak asuhan Angiolino Frigoni itu beruntung bisa dipatahkan, sehingga membuat Timnas voli putra Indonesia di laga ini meraih kemenangan.

“Kami banyak membuat kesalahan serve di laga ini hingga sembilan kali. Hal tersebut membuat ritme permainan agak terganggu.”

Baca Juga:

“Faktor lainnya variasi bermain kami masih kurang, utamanya dalam suplai bola tiga meter di belakang,” ujar Erwin saat dihubungi JPNN.com, Selasa (16/12).

Erwin berharap Boy Arnes dan kolega bisa lebih fokus lagi menghadapi laga berikutnya pada semifinal.

Timnas voli putra Indonesia masih punya banyak kekurangan sepanjang SEA Games 2025 seusai susah payah kalahkan Filipina, Selasa (16/12)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SEA Games 2025  Timnas Voli Putra Indonesia  Jeff Jiang  Rivan Nurmulki CS 
BERITA SEA GAMES 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp