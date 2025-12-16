Variasi Serangan Mulai Terbaca, Timnas Voli Putra Indonesia Diminta Ubah Gaya Bermain

Selasa, 16 Desember 2025 – 17:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia masih punya banyak kekurangan sepanjang SEA Games 2025.

Berlaga di Hua Mak Indoor Stadium, Selasa (16/12), skuad asuhan Jeff Jiang itu melangkah ke semifinal seusai menang 3-0 (25-17, 27-25, 26-24) melawan Filipina.

Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia, Erwin Rusni mengungkapkan bahwa penampilan Rivan Nurmulki cum suis masih kurang konsisten.

Terbukti di laga melawan Filipina tercatat beberapa kali lawan sempat mengambil alih keunggulan.

Momentum yang dibangun anak asuhan Angiolino Frigoni itu beruntung bisa dipatahkan, sehingga membuat Timnas voli putra Indonesia di laga ini meraih kemenangan.

“Kami banyak membuat kesalahan serve di laga ini hingga sembilan kali. Hal tersebut membuat ritme permainan agak terganggu.”

“Faktor lainnya variasi bermain kami masih kurang, utamanya dalam suplai bola tiga meter di belakang,” ujar Erwin saat dihubungi JPNN.com, Selasa (16/12).

Erwin berharap Boy Arnes dan kolega bisa lebih fokus lagi menghadapi laga berikutnya pada semifinal.