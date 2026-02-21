Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

VCGamers Bagi-Bagi Ponsel hingga Logam Mulia Selama Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 – 14:24 WIB
VCGamers Bagi-Bagi Ponsel hingga Logam Mulia Selama Ramadan - JPNN.COM
Hadiah yang dibagikan oleh VCGamers. Foto: dokumentasi VCGamers

jpnn.com, JAKARTA - Marketplace game termurah di Indonesia VCGamers, membagikan giveaway handphone setiap hari selama Ramadan 2026.

Seluruh pengguna VCGamers memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan ponsel Poco X7, logam mulia hingga iPhone 17 Pro Max 256 GB.

Co-founder VCGamers Ibnu Anggara mengatakan pihaknya memberikan giveaway handphone sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pemain gim yang ada di Indonesia.

Baca Juga:

"Setiap hari, dari Senin sampai Jumat kami akan bagi-bagi handphone selama Ramadan. Semua pemain memiliki kesempatan yang sama," ucap Angga, pada Sabtu (21/2).

Dia menjelaskan bahwa giveaway handphone setiap hari VCGamers akan diberikan dengan sistem undian.

Nantinya, para pemain gim hanya perlu top up dengan minimal transaksi Rp 10 ribu dan menggunakan kode promo TIAPHARITHR.

Baca Juga:

Gim yang bisa di top up di VCGamers di antaranya Mobile Legends, PUBG, Free Fire, Free Fire Max, Call of Duty, Roblox dan banyak game lainnya.

Setelah top up gim, pengguna VCGamers hanya perlu menyaksikan pengundian yang dilaksanakan setiap sore hari pukul 17.00 WIB dari Senin sampai Jumat.

Seluruh pengguna VCGamers memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan handphone Poco X7, Logam Mulia hingga iPhone 17 Pro Max 256 GB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   VCGamers  Ramadan  ramadan 2026  VCGamers bagi-bagi hadiah  program undian VCGAmers 

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp