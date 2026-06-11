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JPNN.com - Lifestyle - Hobi

VCGamers Rilis Fitur Cuan, Reward Bisa Ditukar Saldo DANA hingga OVO

Kamis, 11 Juni 2026 – 18:05 WIB
VCGamers Rilis Fitur Cuan, Reward Bisa Ditukar Saldo DANA hingga OVO - JPNN.COM
Fitur Cuan VCGamers. Foto: dokumentasi VCGamers

jpnn.com, JAKARTA - Marketplace tempat top up game VCGamers resmi meluncurkan Fitur Cuan yang memungkinkan pengguna mendapatkan penghasilan tambahan.

Penghasilan tambahan bisa didapat melalui berbagai misi dan program reward yang tersedia di dalam platform.

Co-Founder VCGamers Ibnu Anggara mengatakan Fitur Cuan dihadirkan sebagai pusat reward dan misi yang dapat dimanfaatkan seluruh pengguna dalam ekosistem VCGamers.

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"Fitur Cuan adalah pusat reward dan misi bagi seluruh pengguna VCGamers. Seluruh pengguna VCGamers bisa melakukan berbagai aktivitas di halaman Cuan," ucap Angga dalam keterangannya, Kamis (11/6).

Melalui fitur tersebut, pengguna dapat mengumpulkan Saldo Point dengan menyelesaikan berbagai misi yang tersedia.

Saldo Point yang terkumpul kemudian dapat ditukarkan menjadi saldo e-wallet maupun digunakan untuk kebutuhan gaming.

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"Bukan hanya itu, pengguna VCGamers juga bisa mengerjakan berbagai misi, mengumpulkan Saldo Point, dan menukarkannya dengan saldo e-wallet favorit seperti DANA, ShopeePay, OVO, dan GoPay di menu Tukar Point," kata dia

Selain Saldo Point, ada juga reward lainnya seperti XP untuk meningkatkan level dan tambahan hadiah spesial.

Marketplace tempat top up game VCGamers resmi meluncurkan Fitur Cuan yang memungkinkan pengguna mendapatkan penghasilan tambahan.

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TAGS   VCGames  top up  saldo dana  OVO 

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