Vector Bandeja, Ortuseight Akhirnya Rilis Sepatu Padel Pertama

jpnn.com, JAKARTA - Menjawab pertumbuhan pesat olahraga padel, Ortuseight resmi memperkenalkan Vector Bandeja.

Adapun Vector Bandeja merupakan sepatu padel pertama yang diluncurkan pada line-up katalog Summer 2026.

Sepatu padel ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan fundamental pemain padel, diantaranya pergerakan agresif, perubahan arah yang cepat, hingga stabilitas dan kenyamanan yang konsisten.

Sebagai salah satu inovasi terbaru dari PT Vita Nova Atletik, peluncuran seri ini juga dianggap sebagai langkah strategis Ortuseight dalam memperluas portofolio produknya ke cabang olahraga padel yang tengah berkembang pesat di Indonesia.

Vector Bandeja dibekali sejumlah teknologi unggulan yang dirancang untuk menjawab karakter permainan padel yang menuntut kelincahan dalam ruang gerak yang dinamis.

Salah satu teknologi utamanya adalah OrtCurve, yaitu konstruksi khusus pada outsole dengan bentuk lengkung atau kurva di bagian tepi yang membantu pemain melakukan gerakan memutar, perubahan arah mendadak, serta pergerakan lateral dengan lebih mulus dan terkontrol.

Penerapan OrtCurve diadaptasi dari fitur sepatu sepak bola dan futsal Ortuseight, yang sama-sama dirancang untuk mendukung pola gerak eksplosif dan kebutuhan traksi tinggi saat melakukan manuver cepat di lapangan.

Pada bagian midsole, CumulusFoam menghadirkan bantalan yang empuk namun tetap responsif untuk membantu meredam benturan sekaligus menjaga kenyamanan selama pertandingan berlangsung.