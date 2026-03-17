Moto GP

Veda Ega Pratama Tembus ‘Lingkaran' Elite Red Bull

Selasa, 17 Maret 2026 – 15:41 WIB
Veda Ega Pratama menang pada balapan pertama Red Bull Rookies Cup 2025 di Sirkuit Mugello, Sabtu (21/6/2025). Foto: Red Bull Rookies Cup.

jpnn.com - Langkah besar ditorehkan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama.

Talenta asal Yogyakarta itu kini resmi menjadi bagian dari jajaran atlet elite Red Bull Blue and Silver, sebuah program prestisius yang dikenal sebagai gerbang menuju panggung balap dunia.

Pencapaian ini menjadi bukti bahwa kiprah Veda makin diperhitungkan di level internasional.

Bergabungnya Veda ke dalam ekosistem Red Bull membuka peluang lebih luas untuk mengembangkan kemampuan di lingkungan yang sangat kompetitif.

"Banyak mungkin yang bermimpi untuk menjadi atlet Red Bull Blue and Silver dan itu juga mimpi saya dari kecil."

"Dan ya, mimpi saya terwujud, pastinya senang sekali dan membuat saya lebih bersemangat lagi untuk latihan agar bisa meraih mimpi-mimpi saya," tegasnya.

Di balik performa menjanjikan di lintasan, Veda ternyata harus menjalani rutinitas yang tidak ringan.

Di tengah persiapan menghadapi musim balap 2026, dia tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.

Veda Ega Pratama resmi masuk elite Red Bull. Di balik pencapaian ini, ada cerita perjuangan yang jarang diketahui publik.

