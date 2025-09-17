Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Crypto - Blockchain

Velcoris Perkuat Ekosistem Blockchain Multidimensi dengan Konsensus Lintas-Layer

Rabu, 17 September 2025 – 12:51 WIB
Velcoris Perkuat Ekosistem Blockchain Multidimensi dengan Konsensus Lintas-Layer - JPNN.COM
Velcoris Perkuat Ekosistem Blockchain Multidimensi dengan Konsensus Lintas-Layer. Foto: Velcoris

jpnn.com, JAKARTA - Platform infrastruktur blockchain Velcoris kembali memperlihatkan perkembangan signifikan, baik dari sisi teknologi maupun ekosistem.

Perusahaan menekankan keseimbangan antara skalabilitas, keamanan, dan desentralisasi dengan mengandalkan desain modular serta mekanisme konsensus lintas-layer sebagai inti pengembangan.

Kebutuhan global terhadap infrastruktur blockchain berperforma tinggi dan berbiaya rendah terus meningkat, terutama dengan pesatnya pertumbuhan DeFi, NFT, dan aplikasi lintas-rantai.

Baca Juga:

Velcoris menjawab tantangan keterbatasan throughput, biaya transaksi, dan interoperabilitas dengan menghadirkan konsensus lintas-layer dinamis serta kerangka kontrak pintar adaptif.

Skema ini memungkinkan kolaborasi elastis antara Layer 1 dan Layer 2, guna mencapai keseimbangan optimal antara kecepatan transaksi dan efisiensi biaya.

Dari aspek teknis, Velcoris mengintegrasikan mesin virtual modular dan protokol interaksi lintas-rantai untuk memperkuat kompatibilitas blockchain.

Baca Juga:

Solusi Layer 2 yang ditawarkan mendukung fleksibilitas penggunaan antara Optimistic Rollup maupun ZK-Rollup, serta dilengkapi jembatan lintas-rantai ringan.

Arsitektur ini meningkatkan throughput sistem, menurunkan biaya pembangunan aplikasi terdesentralisasi (DApp), dan memberikan pengalaman lebih efisien bagi pengembang.

Velcoris kembangkan konsensus lintas-layer dan ekosistem multidimensi untuk dorong adopsi blockchain global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Velcoris  ekosistem blockchain  Konsensus Lintas-Layer  blockchain 
BERITA VELCORIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp