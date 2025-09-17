Velcoris Terapkan Mekanisme Konsensus Multi-Layer untuk Keamanan Blockchain

Rabu, 17 September 2025 – 10:57 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Velcoris resmi meluncurkan mekanisme konsensus multi-layer yang diklaim mampu meningkatkan efisiensi sekaligus ketahanan terhadap serangan.

Skema keamanan terdesentralisasi ini berlaku untuk mainnet maupun layer ekstensi, dengan memisahkan proses penyelesaian, eksekusi, dan ketersediaan data.

Mekanisme tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan transaksi, menekan fluktuasi biaya, dan menyediakan layanan lebih stabil untuk aplikasi dengan frekuensi transaksi tinggi.

Konsensus multi-layer dirancang dengan kombinasi stabilitas layer penyelesaian dan eksekusi paralel pada layer transaksi. Layer penyelesaian memastikan finalitas dan konsistensi status, sedangkan layer eksekusi menangani transaksi berfrekuensi tinggi melalui sistem batch.

Proses ini terhubung dengan verifikasi lintas layer dan rollback terbatas, sehingga mengurangi risiko kegagalan. Skema Velcoris juga memasukkan validasi multi-jalur, peninjauan node, serta isolasi anomali untuk menahan serangan, lengkap dengan kontrol laju transaksi dan ambang batas akses.

Dari sisi efisiensi, Velcoris mengoptimalkan kompresi status, pengiriman batch, dan penggunaan node ringan. Fitur bukti lintas batch dan proteksi replay mengurangi biaya berulang, sementara abstraksi akun serta tanda tangan terpadu menyederhanakan pengalaman pengguna.

Fleksibilitas juga ditawarkan lewat mesin virtual modular serta arsitektur layer ekstensi yang dapat dipasang, dengan pilihan jalur Optimistic maupun ZK sesuai kebutuhan bisnis.

Corporate Communications Manager Velcoris Adrian Keller mengatakan, peluncuran mekanisme konsensus multi-layer ini menegaskan komitmen Velcoris dalam menghadirkan infrastruktur blockchain yang aman, efisien, dan siap mendukung skala transaksi tinggi.