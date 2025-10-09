Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Amerika

Venezuela Libatkan Sipil dalam Latihan Militer, Persiapan Perang Lawan Amerika?

Kamis, 09 Oktober 2025 – 15:28 WIB
Venezuela Libatkan Sipil dalam Latihan Militer, Persiapan Perang Lawan Amerika? - JPNN.COM
Presiden Venezuela Nicolas Maduro berbicara kepada wartawan saat konferensi pers di Caracas, Venezuela, (30/9/2019). Foto: REUTERS/Manaure Quintero/aa

jpnn.com, CARACAS - Venezuela meluncurkan latihan militer komprehensif pada Rabu (8/10) yang melibatkan personel militer dan sipil, kata Presiden Nicolas Maduro, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat (AS).

Ketegangan antara AS dan Venezuela tersebut terkait dengan pengerahan kapal perang AS di lepas pantai negara Amerika Selatan itu.

"Pada tengah malam tanggal 8 Oktober 2025, sebuah latihan dimulai untuk mempraktikkan aktivasi komprehensif simultan dari semua skenario pertahanan, perlawanan, dan ofensif di zona pertahanan kompleks La Guaira dan Carabobo," kata Maduro melalui media sosial Telegram.

Baca Juga:

Pasukan milisi Venezuela bergabung dengan militer di bawah model pelatihan baru, yang akan ditingkatkan secara bertahap untuk melindungi perdamaian, kedaulatan, dan masa depan negara tersebut.

Rencana nasional itu mencakup pula penguatan pasukan pertahanan teritorial dan melawan ancaman eksternal.

Sebelumnya pada 19 Agustus, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump siap menggunakan "setiap elemen kekuatan Amerika" untuk memerangi perdagangan narkoba, tanpa mengesampingkan kemungkinan dilaksanakannya operasi militer di Venezuela.

Baca Juga:

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul laporan bahwa Washington mengerahkan lebih dari 4.000 marinir dan pelaut, serta beberapa kapal militer, ke perairan lepas pantai Amerika Latin dan Karibia dengan dalih melawan kartel narkoba.

The New York Times melaporkan pada Senin (6/10) bahwa Trump baru-baru ini telah memerintahkan utusan khususnya, Richard Grenell, untuk menghentikan kontak diplomatik dengan Presiden Maduro dan para pejabat senior Venezuela, yang telah berlangsung sejak Februari.

Ketegangan antara AS dan Venezuela tersebut terkait dengan pengerahan kapal perang di lepas pantai negara Amerika Selatan itu.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Venezuela  konflik venezuela-amerika  Amerika Serikat  Latihan Militer 
BERITA VENEZUELA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp