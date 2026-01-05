Venezuela Melawan AS demi Bebaskan Presiden Maduro

jpnn.com, CARACAS - Pemerintah Venezuela akan melawan Amerika Serikat (AS) demi membebaskan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya.

Menteri Informasi dan Komunikasi Venezuela Freddy Nanez mengatakan membentuk komisi khusus untuk membebaskan Maduro.

"Hari ini, dalam rapat Dewan Menteri, presiden sementara membentuk komisi tingkat tinggi untuk membebaskan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya,” kata Nanez dalam pernyataan yang disiarkan di Telegram, Senin (5/1).

Baca Juga: Presiden Venezuela Nicolas Maduro Akan Diadili di Amerika Serikat

Komisi tersebut akan dipimpin oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez.

Penangkapan Presiden Venezuela telah dikonfirmasi oleh Presiden AS Donald Trump ketika dia mengunggah foto Maduro di platform media sosial Truth Social pada Sabtu.

Dalam foto tersebut, Maduro terlihat mengenakan setelan olahraga, matanya ditutup, dan headphone terpasang di telinganya.

Sebelumnya pada hari yang sama, Trump mengumumkan bahwa AS telah melancarkan serangan skala besar ke Venezuela dan menangkap Presiden Maduro.

Kementerian Luar Negeri Venezuela berencana mengajukan banding ke organisasi internasional atas tindakan AS dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggelar rapat darurat. (antara/jpnn)