Venezuela Tuding AS Lakukan Penerbangan Intelijen di Karibia

jpnn.com - JAKARTA - Hubungan Venezuela dan Amerika Serikat makin memanas.

Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez mengatakan AS telah melakukan penerbangan intelijen di kawasan Karibia dan area-area yang berdekatan dengan negaranya.

Padrino Lopez juga menyampaikan bahwa negaranya tahu apa yang AS lakukan. Venezuela mengetahui bahwa pengerahan militer di Karibia bertujuan untuk memprovokasi perang.

"Setiap hari di Bulan September, termasuk malam tadi, pesawat-pesawat intelijen dan pesawat tanker mereka melakukan pengisian bahan bakar di udara. Operasi intelijen dan pengintaian terhadap Venezuela meningkat tiga kali lipat pada Agustus,” kata Lopez kepada saluran televisi pemerintah Venezuela, VTV, pada Minggu (14/9).

“Informasi apa pun yang mereka kumpulkan adalah urusan mereka sendiri. Kami juga melakukan proses intelijen internal kami sendiri. Kami siap dan bisa mengintervensi setiap penerbangan, baik secara individual maupun kolektif,” tambahnya.

Dia mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Venezuela siap menghadapi segala kemungkinan, serta menyuarakan kekhawatiran atas potensi kecelakaan udara karena AS tidak melaporkan rencana penerbangannya.

Merujuk pada program pelatihan militer nasional pasukan milisi, Padrino Lopez menyampaikan bahwa atas perintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro, pelatihan akan terus dilanjutkan setiap Sabtu. Para milisi akan tetap disiagakan untuk menghadapi kemungkinan agresi dari Amerika Serikat.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan penggunaan militer secara lebih luas dan efektif untuk memerangi kartel narkoba Amerika Latin di lapangan.