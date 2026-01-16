Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Venna Melinda: 5 Tahun Terakhir, Papa yang Jadi Garda Terdepan

Jumat, 16 Januari 2026 – 11:11 WIB
Venna Melinda bersama ayahnya, Jimmy Rekartono (kiri), serta Verrell Bramasta. Foto: Instagram/vennamelindareal

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Venna Melinda ternyata sempat berjauhan dari mendiang ayahnya, Jimmy Rekartono.

Fakta tersebut diungkapkannya saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

Venna Melinda mengaku pernah berjauhan dari ayahnya lantaran perbedaan pola pikir.

Baca Juga:

"Waktu itu sempat jauh 8 tahun karena kami berbeda berpikir," kata Venna Melinda.

Politikus itu menjelaskan, penyebab dirinya dan Jimmy Rekartono sempat berjauhan karena masalah perceraian.

Menurut Venna Melinda, ayahnya pada masa itu sangat menyesalkan adanya perceraian dalam hidup anaknya.

Baca Juga:

"Waktu aku pisah yang pertama, papa itu sempat kayak menyalahkan aku, jadi aku kesal sama beliau," ucap ibunda Verrel Bramasta itu.

Walau begitu, Venna Melinda menyebut bahwa hubungan dirinya dan sang ayah sudah membaik sejak beberapa tahun terakhir.

TAGS   Venna Melinda  ayah Venna Melinda  Verrell Bramasta  Jimmy Rekartono 
